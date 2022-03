Nederlandse verkoper van e-bikes opent vestiging in centrum van Brugge

“Ons doel is deze provincie te veroveren, of eigenlijk heel België”, zegt Johan Makaske, woordvoerder bij Stella. “Fietsen is in trek, zo blijkt, want de vraag naar elektrische fietsen stijgt jaarlijks. Corona speelt hierin natuurlijk een grote rol, want door de pandemie werden mensen uit de auto gedreven en grepen ze naar het gezondste alternatief: de fiets.”