Nationale Loterij opent shop in drukke Steenstraat: “In Brugge is nu eenmaal de ‘Lotinghe’ ontstaan”

Verspreid over 2018 en 2019 opende de Nationale Loterij acht eigen winkels, ofte Lottery Shops in grote steden in België: in Gent, Antwerpen, Brussel, Oostende, Hasselt, Luik, Namen en Charleroi. “We zijn in zowat alle belangrijke centrumsteden vertegenwoordigd met onze shops, maar in Brugge was er nog een op te vullen leegte”, vertelt Joke Vermoere, Corporate Communication manager bij de Nationale Loterij. “Net zoals alle Belgen speelt de Bruggeling, voor een gemiddelde inzet van 5 euro, af en toe mee met één van de spelen van de Loterij en wint er al eens iemand een mooie som.”

Tot 100.000 euro

De stad Brugge is heel nauw verweven met de geschiedenis van loterijen over de hele wereld. Het is namelijk in 1441, op de middeleeuwse Grote Markt dat destijds de allereerste moderne ‘Lotinghe’ plaatsvond. Deze innovatie, die destijds in het vooruitstrevende Brugge werd bedacht, heeft daarna de wereld veroverd. “De bedoeling van de Lottery Shops is niet om in concurrentie te gaan met krantenwinkels in de buurt, wel om elkaar te versterken”, stipt shopmanager Pieter De Tant aan. “Krantenwinkels zijn sinds jaar en dag een heel belangrijke schakel in ons verkoopnet. We verkopen ons hele gamma aan loterijproducten en daarnaast maken we het winnaars makkelijk om middelgrote winstbedragen tot 100.000 euro te komen innen. Iedereen kan er ook ter plaatse kennismaken met de honderden goede doelen die de Nationale Loterij dankzij haar spelers kan ondersteunen.”