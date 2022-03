Nakende ‘één richting’ in Vijversdreefwijk beroert tot in het stadhuis: “Dit plan veroorzaakt extra verkeer in andere delen van Sint-Kruis”

BruggeHet aangekondigde eenrichtingsverkeer in de Vijversdreefwijk in Sint-Kruis is een doorn in het oog van buurtbewoners en de actiegroep Brugse Mobiliteit Anders. Die startte een petitie tegen het plan van de stad. De buurt hield maandag een actie voor de gemeenteraad. “De commentaren bij de handtekeningen liegen er niet om: het is niet gewenst.”

Er wordt al langer naar oplossingen gezocht om het verkeer in de wijk veiliger te maken. “Tijdens een inspraakronde eind vorig jaar kregen we 116 opmerkingen over verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Alle opmerkingen, suggesties en klachten werden door de mobiliteitsdienst zorgvuldig onderzocht en geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben we beslist om vanaf 19 april een circulatieplan in te voeren in de wijk. Concreet gaat het over de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer in meerdere straten.”

Sluipweg

Het beperkt eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Lodewijk van Malestraat, De Linde, Pijpeweg, Vijversdreef, Vuurkruisenlaan, Beukenlaan, Vijversgracht, Bos en Lommer en Puienbroeklaan. Fietsers en voetgangers kunnen zich wel in beide richtingen begeven. “Door de invoer van eenrichtingsverkeer in deze straten zal het voor het doorgaand verkeer moeilijker worden om de wijk te gebruiken als sluipweg tussen de Maalse Steenweg en de Brieversweg of verder”, zegt De fauw. “Via dit circulatieplan wil de stad de lasten voor de volledige wijk verlagen, maar ook herverdelen in de wijk. In juli volgt een evaluatie.”

328 handtekeningen

Lang niet iedereen kan zich vinden in de proefopstelling die er na de paasvakantie zit aan te komen. “Enkele bewoners en handelaars hebben mij gevraagd om een petitie op te starten tegen het nakende circulatieplan in hun wijk”, zegt Thomas Wielfaert van Brugse Mobiliteit Anders. Samen met buren voerde hij maandag, net voor aanvang van de Brugse gemeenteraad in het stadhuis, actie. “De petitie behaalde op dit moment al 328 handtekeningen, de commentaren bij de handtekeningen liegen er niet om: dit plan is niet gewenst.” Het circulatieplan moet paal en perk stellen aan het sluipverkeer in de wijk, maar volgens een aantal bewoners zal het net voor extra verkeer zorgen in andere delen van Sint-Kruis.

Nieuwe buurtvergadering

Ook op de gemeenteraad zelf werd het dossier besproken. Groen-raadslid Karin Robert geeft de proefopstelling een kans op voorwaarde dat er een draagvlak is, maar wil dat er snel geëvalueerd wordt. “Het is nodig om breed te evalueren en elke bemerking mee te nemen. Ook zou een nieuwe buurtvergadering hier niet misstaan in juli. De bewoners verdienen de nodige toelichting en duiding van het stadsbestuur bij beslissingen die hun eigen buurt aangaan. Een must in elk goed communicatieproces.” Raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) vindt dat de stad z'n huiswerk moet herdoen. “Het nadeel van dit plan is groter dan het voordeel. De verkeersonveiligheid neemt net toe.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wees er nog eens op dat het proefproject voor 2,5 maand zal uitgevoerd worden. “Daarna weten we hopelijk meer.”