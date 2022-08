Nadine is na Belgisch kampioen, nu ook wereldkampioen Garnaalpellen. “Ik ben er volledig voor gegaan”

Op zondag 7 augustus vond voor de 17de keer het Wereldkampioenschap Garnaalpellen plaats in het Franse Leffrinckoucke. Nadine Deetens uit Zwankendamme bij Brugge, die in juni met 101,50 gram gepelde garnalen al Belgisch Kampioene werd op de eerste editie van het BK Garnaalpellen in Oostduinkerke, behaalde nu de Wereldtitel in Leffrinckoucke. Ze pelde maar liefst 155 gram garnalen in 10 minuten tijd. Chantal Goes uit Bredene werd tweede. Drievoudig wereldkampioene Katty Vanmassenhove eindigde derde. Nadine is heel blij met haar overwinning. “Ik had de nacht ervoor niet veel geslapen. Ik wist dat de vorige wereldkampioen zou deelnemen en dat Katty haar titel zou verdedigen. Op het moment zelf ging het redelijk vlot eens ik er aan begonnen was en dan ben ik er volop voor gegaan. Ik heb heel blij dat ik het gehaald heb. Het is toch een extra titel", vertelt Nadine.