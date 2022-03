Na messteek aan cipier in Brugge: dit gebeurt er met probleemgevangene Ahmed B.

Brugge/HasseltDe gedetineerde die zondagavond in de Brugse gevangenis een cipier met een broodmes aanviel, is overgeplaatst. Een gespecialiseerd team kwam Ahmed B. (28) - die zich stilaan opwerpt als de nieuwe Le Fou - ophalen. Hij werd naar de gevangenis in Hasselt overgebracht.

Het is voor Ahmed B. de zesde gevangenis die hij in enkele maanden tijd aan de binnenkant ziet. Het lijstje wordt behoorlijk lang: Wortel, Turnhout, Antwerpen, Gent, Brugge en nu dus Hasselt. En overal zijn ze de “probleemgedetineerde” liever kwijt dan rijk. De recentste transfer kwam er op vraag van het personeel van de Brugse gevangenis zelf. Zij pikken het niet dat Ahmed B. één van hun collega’s aanviel.

Dat gebeurde zondagavond rond 17 uur. De 54-jarige cipier ging kijken omdat het lampje aan de celdeur van Ahmed B. brandde. Daarmee kunnen gedetineerden aangeven dat ze iemand van het personeel willen zien. Maar van zodra de vrouw de celdeur opende, viel de twintiger haar aan. Hij stak haar met een broodmes in de hals.

Nog enkele dagen in Brugse veiligheidscel

Het mes schampte af en enkele collega’s konden de cipier - die slechts vijf maanden in dienst was - te hulp schieten. Ze slaagden er in om de agressieve gedetineerde terug in zijn cel te drijven. Daar werd hij opgesloten in afwachting van de komst van het COBRA-team van de Brugse politie.

Ahmed B. werd daarna enkele dagen in een speciale veiligheidscel in de Brugse gevangenis gehouden. Maar voor het personeel was het duidelijk: hij moest er zo snel mogelijk weg. Woensdagmiddag kwam een gespecialiseerd team hem uiteindelijk ophalen.

Het is maar de vraag of Ahmed B. zich in Hasselt wél koest zal kunnen houden. De man - die dertig maanden celstraf moet uitzitten voor diefstal met geweld en drugshandel - was zondag namelijk allesbehalve aan zijn proefstuk toe. Op 17 augustus vorig jaar stak hij in de gevangenis van Wortel een nieuwe celgenoot verscheidene keren met een schaar. Het 45-jarige slachtoffer vocht een dag voor zijn leven, maar haalde het uiteindelijk.

Probleemgeval

Ahmed B. werd naar de gevangenis in Turnhout overgebracht. Daar hield hij zich drie weken gedeisd. Maar als twee cipiers hem er op wezen dat hij zijn cel niet heeft gepoetst, kregen ze enkele rake klappen. Het gevolg: Ahmed B. moest naar de Antwerpse cel verhuizen. Maar ook daar kregen twee cipiers zonder aanleiding slagen tijdens de transfer naar de douche.

Het moge duidelijk zijn: Ahmed B. is één van de meest problematische gevallen in onze gevangenissen. Dat erkent ook het Gevangeniswezen zelf. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de situatie. De vraag is nu of die in Hasselt gevonden kan worden. Feit is wel dat Ahmed B. er niet bepaald op een gunstig regime zal moeten rekenen.

