Na het Huis, nu ook de Bus van de Bruggeling: “Hiermee gaan we het noorden van Brugge beter bedienen”

Trailer operator NDQ investeert 11 miljoen euro in nieuw magazijn met spoorver­bin­ding

De West-Vlaamse trailer operator NDQ, gespecialiseerd in transporten naar het Verenigd Koninkrijk, opende in de haven van Zeebrugge een gloednieuw magazijn met spoorverbinding. Het bedrijf investeerde 11 miljoen euro in het gebouw van 12.000 vierkante meter.