Na gitzwarte dag met vier verkeersdoden in West-Vlaanderen: “Bekijken of we extra sensibiliseringscampagne moeten lanceren voor deze specifieke periode”

Vier verkeersdoden op één dag, evenveel families die kapot zijn van verdriet. ‘s Ochtends begon het al dramatisch met een dodelijke aanrijding op de E40 in De Panne, waarbij twee mensen om het leven kwam. Vlak voordien ontsnapte een bejaard koppel al aan de dood nadat ze in hun wagen werden aangereden door een trein, eveneens in De Panne. Kort na de middag overleefde dan weer een 17-jarige bromfietser een aanrijding niet. Axl stierf op een boogscheut van zijn woning. Nog eens twee uur later kwam de 78-jarige Rudolf Rogiers om het leven na een aanrijding op zijn fiets in Torhout.