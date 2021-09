Na drukke zomer is strand van Zeebrugge een ‘stort’: “Organisatoren hebben nog tot 7 september de tijd om alles op te ruimen, anders sturen we factuur”

Het was natuurlijk een heel drukke zomer in Zeebrugge. Eindelijk, want daar snakte de kleine badplaats wel naar. De festivals WECANDANCE en Bomboclat lokten duizenden bezoekers en vielen erg in de smaak bij het publiek. Ook het optreden van Regi zindert nog altijd na en er waren ook de sportactiviteiten en het tijdelijk restaurant Moules Frites van Sergio Herman en Syrco Bakker. Het Evenementenstrand was duidelijk the place to be voor veel Bruggelingen en toeristen.

Erbarmelijk

Maar het succes heeft ook een keerzijde. Tussen het zand ligt nog heel veel plastic, blikjes, verpakkingen en ander vuilnis. Het zijn de Proper Strand Lopers uit Oostende, een groep mensen die onze stranden helpt netjes houden, die de problemen signaleren. “Al sinds 2018 zijn we de situatie op het strand van Zeebrugge aan het opvolgen, na een eerste vaststelling van onregelmatigheden en afval dat blijft liggen”, zegt Tim Corbisier. “Ook in 2019 werd er heel wat afval vastgesteld, maar er was een kleine verbetering merkbaar. Vorig jaar was er door Covid-19 niks te doen, maar dit jaar slaat alles. De staat van het terrein was nooit eerder zo erbarmelijk.”

Volledig scherm Volgens de Proper Strand Lopers bleef er heel veel afval achter na het festival WECANDANCE. © RV

Opengereten blikken

“Op de website van Visit Bruges lezen we nochtans dat de laatste festiviteiten er werden gehouden op 21 en 22 augustus. Gezien de hoeveelheid afval op het terrein dit jaar kunnen we besluiten dat er met onze kennis en advies weinig is aangevangen. In Zeebrugge moet men het hele jaar door stukken plastics, spanbandjes, vuurwerkrestanten en opengereten blikken opruimen langs de vloedlijn van de festiviteiten van jaren voordien. Dit werkt zeer demotiverend. Het terrein is ook onveilig voor strandbezoekers die blootvoets in het zand lopen. De opengereten blikken zijn veroorzaakt doordat ze worden vertrappeld of platgereden door zware machines.”

Eneco Beach Clean Up

De Proper Strand Lopers signaleerden de problemen bij het stadsbestuur. Volgens schepen van Milieubeleid Minou Esquenet (CD&V) zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de organisatoren van Zeebrugge Beach. “Zij hebben tot 7 september de tijd om alles af te breken en het strand weer in de allerbeste staat achter te laten. Er rest hen dus zeker nog tijd om alles netjes te maken. Ik wil hun die tijd dan ook geven. Gebeurt dat niet, dan zullen de stadsdiensten het strand proper maken, want we willen ons imago als natuurvriendelijk strand en uitvalsbasis voor de Eneco Beach Clean Up niet kwijt. De factuur zal uiteraard voor de organisatie zijn dan. Maar niets wijst erop dat we zover moeten gaan.”

Volledig scherm Veel afval op het strand van Zeebrugge Beach. © RV