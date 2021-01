Na 8 jaar ruzie over bomen bereikt Alain (55) akkoord met buren, waardoor hij huis wellicht toch niet moet verkopen: “Eindelijk licht aan eind van de tunnel”

Vandaag D-day voor bomen­vriend Alain (54)? Bevestigt rechter gedwongen verkoop van ouderlijke woning?

18 oktober Het arbeidshof in Brugge beslist vrijdagvoormiddag of bomenknuffelaar Alain De Coessemaeker (54) uit Assebroek zijn ouderlijke woning moet verkopen. Het is een zoveelste episode in een burenruzie die al jarenlang de Vondelstraat verdeelt. Alles begon met vier esdoorns, vier kerselaars, een wilg en een pruimelaar die te laat werden verplant, met torenhoge dwangsommen tot gevolg. Hoe kon het ooit zo ver komen?