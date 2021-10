Na 64 jaar gaat in Brugse basisschool muur tussen jongens en meisjes tegen de vlakte: “We gooiden stiekem vliegertjes. Maar als we ontdekt werden, mochten we het gaan uitleggen”

Oostende Oostends Serruyszie­ken­huis scheurt zich af van AZ Sint-Jan Brugge: “Moeten we allemaal voor onze job vrezen?”

12 oktober De geruchten waren er al, nu zijn ze ook bevestigd: het Henri Serruysziekenhuis in Oostende knipt de banden met het AZ Sint-Jan in Brugge door om verder te kunnen samenwerken met het private AZ Damiaan in de kuststad. “Het baart ons zorgen dat er geen enkele duidelijkheid is over de toekomst voor het personeel in campus Henri Serruys”, stelt Martine Dewitte van de christelijke vakbond ACV.