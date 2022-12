N-VA vraagt dat werken op Sint-Trudosite stilgelegd worden: “Tot er een oplossing is voor de waterproblematiek”

Damme/Brugge BEKIJK. Bloemenkun­ste­naar Frederiek Van Pamel kleedt histori­sche gebouwen in Damme aan met bloemen: “Laatste keer, want ik heb grootse plannen in Brugge”

Damme steekt tijdens de kerstvakantie opnieuw in een winters sfeertje. Voor de vijfde keer op rij doet het stadsbestuur daarvoor een beroep op de Brugse sfeermaker Frederiek Van Pamel. Verleden jaar mocht Wintersfeer in Damme meer dan 11.000 bezoekers verwelkomen. Het is evenwel de laatste keer: “Ik ga volgend jaar iets groots in Brugge doen", verklapt Van Pamel.

25 december