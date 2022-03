N-VA kiest 70-jarige Joël Boussemaere als nieuwe voorzitter in Brugge: “Willen deze mooie stad mee gaan besturen”

Nadat voorzitter Patrick Daels twee jaar geleden totaal onverwacht en veel te vroeg overleed, nam Vlaams parlementslid Maaike De Vreese in moeilijke omstandigheden de taak van voorzitter op zich. Zij besloot zich geen kandidaat meer te stellen voor de functie. Van nu tot aan de lente van 2025 leidt Joël Boussemaere, die in politieke kringen geen onbekende is, de N-VA-ploeg. De 70-jarige Joël is een onderwijsdeskundige. Zo was hij schooldirecteur in Zuienkerke en coördinerend directeur van de Scholengemeenschap De Oostkant. Hij is al bijna vijftig jaar actief in het Vlaams-nationalisme. Eerst bij de Volksunie, waar hij Brugs en arrondissementeel voorzitter was, de jongste twintig jaar in de N-VA die hij in Brugge mee hielp oprichten. “We willen deze mooie stad mee helpen besturen en gaan daar de komende jaren alles voor doen”, zegt Boussemaere.