Mysterieus geluid blijft bewoners Brugse wijk achtervolgen: “Heel wat tips, maar na maanden zoeken nog altijd geen resultaat”

BruggeDe bewoners van de Godelievewijk in Sint-Michiels bij Brugge zijn nog altijd vruchteloos op zoek naar het geluid dat hen al maanden in de ban houdt. Het mysterieus toetergeluid is op geregelde tijdstippen te horen, maar wat het is, weet niemand. “We blijven zoeken, maar voorlopig zonder resultaat. Het is niet evident”, zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V), die zelf in de buurt woont.

Wat is het geluid? Het zou een spelletje kunnen zijn, maar voor de bewoners van de Godelievewijk is het stilaan een grote bron van ergernis aan het worden. Al maanden horen ze een mysterieus geluid. Een fluittoon volgens de ene, een stoomgeluid volgens de ander. Vast staat dat niemand weet waar het vandaan komt. De dienst Leefmilieu startte een onderzoek, maar na maanden zoeken, heeft dat nog altijd niks opgeleverd. “Nochtans stellen we alles in het werk om te achterhalen waar het geluid vandaan komt”, verzekert schepen Franky Demon.

Tips

De dienst Leefmilieu schakelde zelfs enkele chauffagisten in omdat men dacht dat de fluittoon afkomstig zou zijn van verwarmingsketels. Maar ook dat leverde geen resultaat op. “We blijven zoeken”, gaat Demon verder. “Er zijn de voorbije maanden ook al heel wat tips binnengekomen, maar het blijkt geen evidente opgave.”

Voor de bewoners van de Godelievewijk zit er voorlopig niks anders op dan te hopen dat er snel een oplossing komt. Enkele bewoners van de Galbertuslaan getuigden enkele maanden geleden al over de fluittoon. “Soms is het er urenlang aan een stuk om de paar minuten. Op andere momenten blijft het uren stil”, klonk het. Volgens hen blijft het geluid even wispelturig. Opvallend: de jongste weken werd het geluid ook uit andere windrichtingen gesignaleerd. Het mysterie wordt zo mogelijk nog wat groter. Volgens enkele chauffagisten is het effectief mogelijk dat het geluid afkomstig is van een schouw of overdruk, maar een zekerheid is dat niet.

Extra budget

“Frustrerend”, vindt Demon het uitblijven van een oplossing. Zelf woont hij twee straten verder, maar daar is het geluid zelden of nooit te horen. “Mensen uit die wijk spreken me er natuurlijk over aan. Maar of ik daar nu in de buurt woon of niet, dat maakt geen verschil. We willen de oorsprong van het geluid achterhalen. Daarom hebben we nu ook budget vrijgemaakt om opnieuw een plaatsbezoek te doen met experten”, zegt de schepen. “Het blijkt echt niet eenvoudig te zijn. Nochtans gaan we ook met alle tips aan de slag. Maar in die wijk heb je de nabijheid van de treinsporen, de autostrade, bedrijven ... Het kan van overal komen dus.”