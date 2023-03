MyBike.be opent nieuwe showroom in Brugge

De huidige showroom wordt volledig gewijd aan het in

West-Vlaanderen unieke Cargo Center, een testcentrum voor elektrische bak- en

cargofietsen van meerdere merken. “Onze start-up begon net voor de eerste

lockdown en was dus meteen heel uitdagend’, vertelt Thibault Denoyel. “Na drie

maanden opening moesten we de deuren sluiten. Gelukkig beschikten we toen al

over een uitgebreide website en konden we de gekozen fietsen aan huis leveren;

we verkochten toen en ook na de lockdown massaal veel elektrische fietsen, een

vliegende start. Ondanks de turbulente economische situatie de laatste drie

jaar kunnen we nu trots zijn op ons netwerk van vijf MyBike.be-winkels, die je

naast Brugge ook in Eeklo, Gent, Lede en Temse vindt.” Nu palmen ze ook de ruimte

van Sportline in.