Muurschildering met mannelijke kikkers die fietsen en musiceren in een Brugse privéwoning is gerestaureerd

Knokke-Heist Grasgroene Porsche uit ‘Nonkels’ is attractie in Knokke, waar jong en oud bij de wagen poseren: “En ja, het is de originele wagen”

De televisieserie ‘Nonkels’ is razend populair. Sterren van de show? De broers Persyn, beter bekend als Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye. De populariteit kent een opvallend gevolg. De grasgroene Porsche die in de serie voorkomt, is namelijk een attractie geworden in ... Knokke. De wagen staat er uitgestald voor het Porsche Centre en dat levert heel wat kijklustigen op die gretig selfies nemen. “We wisten het niet, maar toen we passeerden twijfelden we geen seconde om te stoppen!”

8 juni