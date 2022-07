Musea Brugge plaatst gerestaureerd meesterwerk centraal in vernieuwende tentoonstelling

De expo brengt meer dan zeventig werken bijeen: naast dit Vlaamse topstuk ook schilderijen van onder meer Hans Memling, Jan Provoost en Albrecht Bouts, maar evengoed sculpturen, manuscripten en muziekstukken. Vijf ‘nieuwe meesters’ - Berlinde De Bruyckere, Anne Teresa De Keersmaeker, Ilja Leonard Pfeijffer, Sholeh Rezazedeh en Ivo Van Hove - leiden elk een facet van de tentoonstelling in en bieden een nieuwe blik op een van de belangrijkste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven.

Restauratie

Het werk ‘De dood van Maria’ van Hugo van der Goes staat letterlijk en figuurlijk centraal in deze tentoonstelling. Het schilderij, dat hij tussen 1470 en 1472 maakte, toont een lijkbleke en in een blauwe mantel gehulde heilige Maagd op haar sterfbed, waarrond zich in cirkelvormige opstelling een groep apostelen schaart. Het meesterwerk onderging tussen 2018 en 2022 een intensieve restauratie en wordt nu voor het eerst aan het publiek getoond. ​In zes thema’s gaat de tentoonstelling dieper in op ‘De dood van Maria’.