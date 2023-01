Moordverdachte en berucht lid van West-Vlaamse familie riskeren tot een jaar cel voor drugsbezit in de gevangenis

Brugge/Torhout/OostendeVerschillende gedetineerden moesten donderdag voor de Brugse strafrechter verschijnen, omdat ze met drugs betrapt werden in de gevangenis. De verdachte van de moord in de Oostendse prostitutiebuurt was één van de beklaagden, net als een lid van een beruchte West-Vlaamse familie.

Torhoutenaar Koen V. (34) werd vorig jaar veroordeeld tot 10 jaar cel voor de vreselijke foltering van z’n toenmalige vriendin. Die zaak is intussen hangende in beroep, maar donderdagmorgen stond het lid van een beruchte West-Vlaamse familie al opnieuw in Brugge terecht. Op 24 februari vorig jaar zag een cipier hoe de toenmalige vriendin van V. iets aan hem overhandigde tijdens het bezoek in de gevangenis van Brugge. Het bleek om 1,89 gram amfetamines te gaan. De 44-jarige vrouw uit Torhout verklaarde tevergeefs dat ze de drugs had gevonden in de toiletten van de gevangenis. Het parket vervolgde haar mee en vorderde 9 maanden cel. Voor V. werd 6 maanden cel gevraagd. Zijn advocaat Jan Dekersgieter betwistte de feiten niet en vroeg de rechter om een milde straf.

Stiefvader

Ook de verdachte van de moord in de Oostendse prostitutiebuurt moest zich donderdagmorgen verantwoorden voor drugsbezit in de gevangenis. De Noord-Franse Algerijn Chaher B. (32) werd er op 8 juni vorig jaar betrapt met 0,4 gram cannabis op zak. Het parket vorderde 3 maanden cel voor de man. Zijn advocaat drong aan op een straf met uitstel. Voor een 50-jarige Oostendenaar werd dan weer een jaar cel gevorderd. In de cel van Serge V. troffen cipiers naast de slapende man heroïne aan, cannabis, fentanylpleisters en bromazepam. De man, die zelf verklaarde dat hij “al 25 jaar gevangeniservaring had”, gaf de feiten op z’n proces toe. Enkel het bezit van de heroïne werd ontkend. Die was volgens V. van z’n celgenoot.

Een 23-jarige Oostendenaar stond dan weer terecht voor het bezit van 25 gram cannabis in de gevangenis. De drugs werden op 31 december 2021 ontdekt na een ongestoord bezoek van de stiefvader van Alexander C. De man, die in het verleden al 17 veroordelingen opliep, verklaarde de drugs te hebben gekocht tijdens de wandeling. Zijn stiefvader werd dan ook niet mee vervolgd. De procureur vorderde 1 jaar cel voor C. Zijn advocate vroeg om een mildere straf. De rechter doet op 9 februari uitspraak in de zaken.

