“Monster gaat papa komen dooddoen”: gezin met drie kinderen leeft in angst nadat wildeman hun woning binnenstormt en vader begint te wurgen

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE Ellen Martens en Club YLA verliezen eerste duel in play-off 1: “Tikkeltje geluk ontbrak”

5 april Club YLA nam een valse start in play-off 1 met een nipte nederlaag op eigen veld tegen OH Leuven en hinkt meteen achterop in het klassement. Tijdens de interlandbreak komt blauw-zwart twee weekends niet in actie.