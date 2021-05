“Monster gaat papa komen dooddoen”: dolgedraaide man die vader wil wurgen voor ogen van z'n drie kinderen wordt geïnterneerd

Brugge/Antwerpen/Oostende “Voodoop­ries­ter knipte mijn haren af en zou over mijn hele lichaam pijn lijden als ik praatte”: meisje (18) vertelt aan Brugse speurders hoe Nigeriaan­se bende haar in de prostitu­tie dwong

5 mei De Nigeriaanse C.N. was amper 16 jaar toen ze in handen viel van een prostitutiebende. Twee jaar later zou ze naar Antwerpen zijn gesmokkeld om zich elke dag te prostitueren, zo vertelde ze vorig jaar aan speurders van de Brugse politie. Voor haar vertrek had een voodoopriester het tienermeisje schrik aangejaagd met een weerzinwekkend ritueel, zodat ze haar mond zou houden. Het vermeende kopstuk van de bende riskeert nu tien jaar cel, maar vraagt grotendeels de vrijspraak.