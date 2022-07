Monique (85) en medebewoners moeten tijdelijk verhuizen na zware brand in rusthuis, hulpdiensten kondigen medisch rampenplan af: “Plots kwamen ze zeggen dat we snel naar buiten moesten”

IN BEELD. Kunstafde­ling school Maricolen compleet verwoest: “De lokalen klaar krijgen tegen 1 september is onmogelijk, maar we vinden een oplossing”

De dakbrand die zondagochtend vroeg ontstond in de Brugse school de Maricolen heeft twee klaslokalen volledig vernield. De brandweer kwam met 70 manschappen ter plaatse om te vermijden dat de brand zou overslaan naar een ander schoolgebouw of naar de woningen in de Groenestraat. Directrice Kathleen Degrande haalt opgelucht adem dat er enkel materiële schade is: “Ons internaat bevindt zich ook in die vleugel, maar aangezien het vakantie is, zijn daar nu geen leerlingen aanwezig.”

17 juli