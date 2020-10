Mondmaskerplicht op de zeedijk in herfstvakantie, deur-aan-deuractiviteiten verboden tot 3 januari in West-Vlaanderen

De mondmaskerplicht op de zeedijk komt er op vraag van de kustburgemeesters, om uniformiteit te verkrijgen over de hele kustlijn. “Het gaat om de zones van de zeedijk die zich in de bebouwde kom bevinden. Wie bijvoorbeeld wandelt tussen Raversijde en Middelkerke, is niet verplicht een mondmasker te dragen”, duidt Decaluwé. De maatregel gaat dus vrijdagavond in.