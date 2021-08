Mona (27) oogst succes met haar zeewierkroket, het vegan broertje van de garnaalkroket: “Ook als vegetariër of veganist kan je genieten van eten”

Zeebrugge Uitgelaten sfeertje op WECANDANCE-festival waar mondmas­kers en afstand houden niet meer hoeft: “Het is toch wennen”

1 augustus Mondmaskers mogen af, afstand houden is niet nodig en je mag dansen en zingen zoveel je wil: in Zeebrugge vieren vooral jongeren dit weekend de vrijheid. Op zaterdag trokken 2.500 festivalgangers naar het strand, met een negatieve coronatest of een bewijs van volledige vaccinatie op zak. Het sfeertje was bij momenten uitgelaten. “Zo leuk dat we weer mogen knuffelen.”