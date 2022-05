Mogelijke fusie tussen Brugse ziekenhuizen zorgt ook bij vakbonden voor onrust: actie gepland om ‘nee’ te zeggen tegen privatisering

AZ Sint-Jan AV is het enige openbare ziekenhuis van onze provincie. En daar knelt het schoentje: de fusie met AZ Sint-Lucas zou die publieke functie in het gedrang kunnen brengen. “Het is mede dankzij deze publieke structuur en het innovatief referentiebeleid dat het AZ Sint-Jan AV staat waar het vandaag staat”, klinkt het in een mededeling van de gemeenschappelijke vakbonden. “AZ Sint-Jan AV is een referentie in de hele regio en zelfs daarbuiten. De sterkte van het openbare ziekenhuis is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt.”