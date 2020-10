Moeder gooit hamburger naar leerkracht tijdens opendeurdag, waarop vechtpartij ontstaat: ouderpaar riskeert celstraf

Brugge ‘Zand- en ijskoning’ Alexander Deman (46), organisa­tor van sculpturen­fes­ti­vals, verliest strijd tegen leukemie

15 oktober Alexander Deman, bekend als organisator van zand- en ijssculpturenfestivals in binnen- en buitenland, is donderdag in Brugge overleden. Hij is amper 46 jaar geworden, nadat hij - 15 jaar nadat hij voor het eerst leukemie kreeg - is hervallen.