Mobiele beiaard doet bewoners van 9 Brugse woonzorgcentra meezingen met ABBA

KIJK. “Na dertig keer zie je nog altijd nieuwe dingen”: unieke blik achter de schermen van Cirque du Soleil in Knok­ke-Heist

Cirque du Soleil is geland in Knokke-Heist en daar kan je onmogelijk naast kijken. Bij het binnenrijden van de kustgemeente staat de gigantische ‘big top’-tent opgesteld. Binnenin en rondom lijkt het wel een dorp op zich, met een komen en gaan van artiesten, productiemensen en technici. “Ja, we hebben zelfs onze eigen dokters en loodgieters mee." Een blik achter de schermen van het bekendste circus ter wereld.