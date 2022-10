MOAT uit Zedelgem gekroond tot Keuze van de Bezoeker van het Brugse Bierfestival 2022

Volgend jaar organiseren de Brugse Autonome Bierproevers hun evenement op zaterdag 10 en zondag 11 juni. In 2024 is dat op 14 en 15 september en dat wordt meteen het vaste weekend in de toekomst. “We hebben constructieve gesprekken gehad met het Brugse stadsbestuur en we zijn dan ook verheugd dat het festival vanaf 2024 in de maand september kan doorgaan want meestal is het dan nog zacht weer en dat schept mogelijkheden voor een groot terras. De samenwerking met het BMCC verliep zeer vlot. Het was meteen een stevige vuurdoop voor deze nieuwe zaal.”