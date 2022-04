‘Mirakelman’ Matthieu Bonne (28) wil 8 triatlons in 8 dagen op 8 eilanden afleggen: “Als ik aan Kamp Waes terugdenk, zal ik kracht vinden om door te gaan”

De cijfers ogen waanzinnig: 30,4 kilometer zwemmen, 1.440 kilometer fietsen en 337,6 kilometer lopen. Voor die queeste krijgt Matthieu Bonne, beroepshalve redder in zwembad LAGO Olympia in Brugge, acht dagen tijd. Hij wil de acht triatlons bovendien afleggen op de acht Canarische Eilanden, te beginnen op 5 mei in La Palma, om dan op 12 mei te eindigen op La Graciosa. “Vergelijk het met acht ‘Ironman’ in acht dagen tijd”, glimlacht zijn trainer en voormalig triatleet Luc Van Lierde. “Het is een waanzinnige uitdaging, eentje die nog nooit succesvol is afgerond. Een Spanjaard probeerde het in 2012 en 2013, maar slaagde nooit.”