Mini Harp Museum in Brugge is de beste gratis toeristische attractie ter wereld: “En toch kan ik ervan leven”

Man (32) die dodelijk ongeval veroorzaak­te in Diksmuide, was onder invloed van zombiedrug ‘flakka’: “Zijn medische toestand is niet zo goed”

De 32-jarige man die vorig weekend een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Diksmuide, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. K.K. voerde aan hoge snelheid een inhaalmanoeuvre uit, maar dat liep volledig verkeerd. Fietser Herman Tanghe (62) reed net op dat moment voorbij en overleed ter plaatse. “De medische toestand van mijn cliënt is op heden niet zo goed”, zegt Thomas Bailleul, de raadsman van K.K.. Ondertussen is duidelijk geworden dat de man tijdens het ongeval onder invloed was van ‘flakka’, een gevaarlijke drug.