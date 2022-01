Minderjarige jongen bedreigt meisje met mes in Assebroek en verschanst zich nadien in woning

De buurtbewoners van de Evert van ‘t Padstraat in Assebroek werden maandag na de middag plots opgeschrikt door een grote politiemacht in hun straat. Die kwam er nadat de politie bericht had gekregen over een gewapende verdachte die was weggevlucht. Die melding kwam van een alerte burger. De man merkte rond 16 uur een schermutseling op even verderop. Op straat had een jongeman het aan de stok gekregen met een meisje. Hij was gewapend met een mes en volgens de eerste informatie bedreigde hij haar. Uiteindelijk sloeg de verdachte op de vlucht, waarna de burger hem in het oog hield, achtervolgde en zag waar hij binnen ging.