Minderjarige Bruggeling krijgt plaatsverbod, maar blijft dat consequent aan z'n laars lappen: “Waar moet ik anders uitgaan?”

Voetbal Jupiler Pro League Ayase Ueda nu topschut­ter bij Cercle Brugge en straks naar WK in Qatar: “In België leerde ik knokken”

De mislukte competitiestart is volkomen verleden tijd: met nu al 16 punten op 21 in de jongste zeven wedstrijden krijgt Cercle Brugge de top acht steeds meer in zicht. De jonge Christiaan Ravych was na de zege tegen OH Leuven uiteraard de gevierde held, maar ook Ayase Ueda had redenen om tevreden te zijn. Na zijn WK-selectie voor Japan, is de man uit Mito met zes treffers nu ook de tussentijdse topschutter van de Vereniging.

6 november