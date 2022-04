Minder bezoekers, maar Bierfestival blikt toch terug op een geslaagde 14de editie. “We missen nog de Britten”

Er werden dit jaar zo’n 75.000 biertjes geproefd tijdens het Brugs Bierfestival. Het aantal bezoekers lag dan wel iets lager dan ze gewoon zijn, toch is de organisatie blij. “De sfeer was formidabel, er was veel volk en er was een goede verkoop. De mensen die we nu gemist hebben zijn vooral de Britten. De zaterdag wordt er normaal gezien veel Engels gesproken en dat hebben we gemist. Misschien zijn er ook veel mensen met corona naweeën”, zegt Vandepitte.

Zon

Het Bierfestival was het eerste grote evenementen in de beurshal van het BMCC en ook dat viel in de smaak. “We hebben nog nooit kunnen genieten van zo’n mooie inrichting. De zaal was perfect gevuld en de grote meerwaarde is dat de ramen openschuiven en de mensen naar buiten konden om in de zon te genieten van hun drankje. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ik kan me geen betere accommodatie inbeelden, het is dus zeker voor herhaling vatbaar.”

Ook de directeur van het BMCC, Sarah Cornand spreekt van een geslaagde start. “In het congresgedeelte van het gebouw hebben we wel al enkele evenementen gehad, maar in de beurshal was het de eerste keer met zoveel bezoekers. De samenwerking is vlot verlopen. We hebben geen incidenten gekend. Iedereen heeft zich aan de afspraken gehouden. De datum voor de volgende editie van het Bierfestival ligt dan ook al vast.”