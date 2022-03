Milde straf voor ‘modelburger’ die nieuwe vriend van ex neersteekt: “Slachtoffer lokte feiten uit”

Sint-Michiels/Oostende "Er gaat bloed vloeien": ‘modelbur­ger’ steekt nieuwe vriend van ex neer, en daar zit ook Albanese maffia voor iets tussen

“Een modelburger met een blanco strafblad.” Oostendenaar Jean-Jacques G. (50) was geliefd door z’n vrienden, familie en collega’s. Zelfs z’n ex-vrouw kon geen kwaad woord over hem kwijt. Toch ging de vader van drie zo’n twee jaar geleden helemaal door het lint. Met een keukenmes van meer dan 20 centimeter stak hij in Sint-Michiels bij Brugge de nieuwe vriend van z'n ex tot vijf keer toe. En zeggen dat alles begon met bedreigingen door de Albanese maffia.

