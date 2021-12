“Mevrouw de procureur, u viseert ons”: verontwaardiging over vervolging taxichauffeurs op proces koelcontainer Essex

Brugge Restaurant Sans Cravate heeft volgens Gault&Millau ‘beste wijnkaart van het jaar’: “Het is al vier jaar mijn passie, ik heb er 500 in de aanbieding”

Sterrenrestaurant Sans Cravate in de Langestraat in Brugge is door de culinaire gids Gault&Millau bekroond met de prijs ‘beste wijnkaart van het jaar’. Vaste klanten weten het al lang: dat is geen toeval. Chef Henk Van Oudenhove (43) is immers bezeten door wijn, de zaak heeft zelfs een eigen wijnshop. “Voor mij is wijnen kiezen een missie: ik wil voorspellen wat straks de trends zullen zijn.”

