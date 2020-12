Meteen boetes, drones en extra patrouilles: West-Vlaanderen zet alle zeilen bij de komende weken

In de provincie West-Vlaanderen zal de politie extra patrouilles inzetten tijdens de eindejaarsfeesten. Dat bevestigt Carl Decaluwé. Korpsen die beschikken over drones, zullen die inzetten. Verder vraagt de gouverneur aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie een duidelijk kader omtrent controles door politie op privésamenkomsten.

Volgens Decaluwé gaat de situatie in zijn provincie de verkeerde kant uit. “Ons reproductiecijfer is het hooste van alle provincies en het aantal besmettingen stijgt weer. Ook in het ziekenhuis van Brugge is er een uitbraak. We moeten ingrijpen”, zegt Decaluwé, die toegeeft dat hij zich zorgen maakt. “Tijdens de aankomende kerstvakantie zijn veel mensen met verlof. Eerlijk? Ik houd mijn hart vast. De boodschap is duidelijk: als het druk is, ga weg.” Ook kinderen die deur aan deur willen zingen, zijn eraan voor de moeite. Dat is al enige tijd verboden in West-Vlaanderen.

Nultolerantie

De gouverneur riep de West-Vlaamse politiekorpsen dan ook op om een nultolerantie te hanteren. “Wie de regels overtreedt, krijgt een boete. Waarschuwingen zijn niet meer aan de orde”, aldus Decaluwé. Daarbij zullen korpsen die beschikken over innovatieve middelen, zoals drones of cameranetwerken, deze gebruiken voor controles en crowdcontrol. Dat zal zowel in de winkelstraten als op andere plaatsen zijn. Ook agenten in burger zullen ingezet worden.

De extra patrouilles zullen vooral gericht zijn op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. De focus van de controles zal liggen op samenscholingen en het naleven van de avondklok. Al vraagt de gouverneur meer duidelijkheid aan de bevoegde ministers omtrent de controle van privésamenkomsten. “We pleiten bij de ministers voor een gezamenlijk en duidelijk kader. Momenteel is het voor politiediensten niet duidelijk op welke manier ze privésamenkomsten mogen controleren. Het is ook een zeer gevoelig onderwerp van privacy, dus daar moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen”, aldus Decaluwé.

Wat met de kust?

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat heel wat mensen tijdens de kerstvakantie willen afzakken naar de kust. “Ik hoor dat ook ja, dat er veel boekingen zijn. Het is simpel: de mensen moeten zich ook daar aan de regels houden", zegt hij. Aan de kust wordt wel overgeschakeld op ‘zomerregime’. Zo krijgen de lokale politiezones versterking van de federale, onder andere aan de stations. Een scherpere avondklok instellen is vooralsnog niet aan de orde. “Dat is de taak van de federale regering”, is Decaluwé duidelijk. “Voorlopig is dat niet aan de orde, al kan het altijd veranderen moest de situatie nog fel verslechteren."

De West-Vlaamse gouverneur roept tot slot alle West-Vlamingen nogmaals op om de regels ook tijdens de feestdagen goed op te volgen. “We vermoeden nu al dat mensen met te veel zullen samenkomen om Kerst en nieuwjaar te vieren. Als we ons niet aan de regels houden, zitten we binnen de kortste keren met een nieuwe verstrenging.”