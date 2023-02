Met VR-ervaring in Historium reis je door het middeleeuwse Brugge: “Hier staat de teletijdmachine waar ik als kind van droomde”

The Vaccines, Slow Crush en Shame krijgen plaatsje op affiche van Cactusfes­ti­val

Het Brugse Cactusfestival, dat dit jaar aan z’n veertigste editie toe is, vult opnieuw drie mooie namen op de affiche van dit jaar in. Nadat eerder onder andere The Libertines, Kurt Vile & The Violators, Goldband, Merol en Goose hun komst bevestigden, tekenen nu ook The Vaccines, Shame en Slow Crush present.