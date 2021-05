Met voodoo in de prostitutie gedwongen

Brugge Expo ‘Ik was 18 in 80' is al aan 1.980ste bezoeker toe

24 mei De tentoonstelling ‘Ik was 18 in 80' in het Stadsarchief in Brugge loopt als een trein. De tentoonstelling gaat over de Brugse muziekscene in 1980, met speciale aandacht voor Red Zebra en de klassieker ‘I can't live in a living room’.