Messi-fans komen toe aan hotel, waar security massaal op post is: “Zo'n kans krijg je niet elke dag”

OostkampAan hotel Van der Valk in Oostkamp zijn ze helemaal klaar voor de komst van Messi en co. De securitymensen van PSG hebben al postgevat aan de ingang van de parking om het hotel hermetisch af te sluiten. Enkel wie op de lijst staat, komt erin. Ondertussen stromen ook de eerste fans toe.

De sterren van de Franse topclub arriveren nog voor de middag op de luchthaven van Oostende. Vooral de komst van Messi spreekt tot de verbeelding. De Argentijnse superster speelt voor het eerst een match op Belgische bodem en logeert in Van der Valk in Oostkamp. PSG huurt het volledige hotel af en brengt ook twee eigen koks mee. Maar vooral de veiligheidsmaatregelen rond het hotel springen in het oog. Zowel aan de ingang van de parking als aan de hoteldeur zelf staan securitymensen die de voetbalclub inhuurde.

Zowel aan de ingang van de parking als aan de hoteldeur staan securitymensen die de voetbalclub inhuurde

Aan de poorten van het hotel vatten ondertussen de eerste supporters post. Marcel De Schepper (67) uit Oostkamp was de allereerste die hoopte een glimp op te vangen van Messi. “Het was eigenlijk mijn vrouw die zei: ‘je gaat toch eens kijken zeker?’. En eigenlijk was ik wel benieuwd, dus ben ik gekomen”, glimlacht Marcel, die eigenlijk Clubsupporter is. “Maar Messi en co komen natuurlijk niet elke dag naar hier. Ik wou vooral de sfeer eens opsnuiven."

Sterren zien

Benjamin Van Laer (33) uit Brugge is van hetzelfde idee. “Het is niet alleen Messi, hé. Kijk naar die ploeg: nooit zal je de kans krijgen zoveel sterren samen te zien. Al besef ik maar al te goed dat de kans klein is dat we hen zullen zien”, aldus Benjamin. “Maar áls ik Messi zie, is mijn dag zéker geslaagd. Al is Neymar of Mbappé ook goed natuurlijk.”

Mathis en Remi kwamen uit La Louvière naar Oostkamp om Messi te zien

Dat niet alleen buurtbewoners Messi graag willen zien, bewijzen Mathis en Remi uit La Louvière. Zij kwam speciaal naar Oostkamp om de voetbalster te bewonderen. “Met de trein”, zeggen de broers. “We zijn om 7 uur vertrokken om zeker op tijd te zijn. We hopen echt om Messi te kunnen zien.”

Georges Muylaert (75) en Andrea Goethals (73).

De Argentijnse superster beroert ook niet-voetbalfans, maken Georges Muylaert (75) en Andrea Goethals (73) duidelijk. “We wonen hier vlakbij en hadden op HLN.be gezien dat die voetballers hier zouden logeren. Als gepensioneerden hebben we tijd, dus komen we eens kijken", zegt Andrea. “Of ik hoop Messi te zien? Dan zal je me wel eerst moeten vertellen hoe hij eruitziet (lacht).”

Even verderop staat Jill Broucke (33) met haar zoontje Floris (5) te wachten. “Ik kom vooral voor hem. Mij interesseert voetbal veel minder”, zegt de jonge mama. Dat er zoveel veiligheidsmaatregelen zijn, verbaast haar wel. “Wielerploegen logeren hier ook vaak, maar die wielrenners trainen gewoon op de parking op de rollen. Ach, nu ik hier toch ben, hoop ik een filmpje te maken van Messi. Ik ben leerkracht en heb wel wat vurige fans in de klas. Het zou leuk zijn om het te tonen.”

Jill Broucke en zoontje Floris

Benjamin Van Laer.

Marcel De Schepper was de eerste fan die van de partij was.

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

