Melkslang aangetroffen in loods: “Eigenaar mag zich melden”

Het was de brandweer van Brugge die de slang er recent moest gaan ophalen. “Op het bedrijf dachten ze dat de slang meegekomen was met de lading van vrachtschip, maar we gaan er van uit van niet. Er zijn geen parasieten te zien en de slang lijkt in goede conditie, wat bij exoten die een lange reis ondergingen doorgaans anders is. Het lijkt erop dat de slang in gevangenschap geboren is en ontsnapte bij de eigenaar. Omdat het kouder aan het worden is, zocht de slang allicht een warme plek om te schuilen”, aldus Mario Goes.