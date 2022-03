Meisjesscholen, oude schoolbanken en moraliserende kinderboeken: Erfgoeddag staat helemaal in teken van onderwijs

Uiteraard is er de klassieke school met speelplaats en bank: traditionele colleges zoals Sint-Leo Hemelsdaele en het Sint-Lodewijkscollege doen bijvoorbeeld mee met eigen Erfgoeddagactiviteiten, en gidsenvereniging S-wan werpt in één van haar rondleidingen licht op de langzame integratie van meisjes in dat klassieke onderwijs.

Erfgoeddagradio

Verder gaat er ook aandacht naar de sterke leerling-meestertraditie, of moraliserende kinderboeken, die vroeger maar ook vandaag hun eigen opvoedende functie hebben, of de schone kunsten, die zich van oudsher groeperen in ‘scholen’ en academiën. Het zijn allemaal unieke onderwijsgebruiken die je dit jaar op Erfgoeddag in Brugge kan ontdekken. Bovenop al dit mooie aanbod in het programma is er de hele zondag opnieuw Erfgoeddagradio in samenwerking met Villa Bota. Van 10 tot 20 uur dompelen de radiomakers je vanop de speelplaats van het Kantcentrum onder in eeuwenoude, maar evengoed brandend actuele aspecten van de onderwijswereld.