Meer weten over eerste badje van pasgeborene? De Wieg gooit de deuren open en houdt infomomenten

Tussen 16.30 en 17.45 uur leer je bevallen zoals het je bevalt, om 18 uur start anderhalf uur uitleg over de eerste wasjes en plasjes bij baby’s. Inschrijven via www.dewieg.be. Ook is er tijdens deze open huis dag alle info over wat de kraamverzorgende, vroedvrouw of vrijwilliger thuis kunnen betekenen tijdens de zwangerschap of na de geboorte. De Wieg bevindt zich in de Ezelpoort 5, 8000 Brugge.