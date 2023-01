Meer dan 600.000 euro Vlaams geld voor heraanleg park Knapen én Marktplein van Zeebrugge

“We ontharden meer dan 22.000 vierkante meter in Knapen en op het Marktplein”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Hiervoor ontvingen we subsidies van 611.149,25 euro. Park Knapen krijgt stilaan vorm. In de zomer van 2022 werd een minipitch geplaatst in samenwerking met Club Brugge. Ook de bunkers werden beschilderd, waardoor het park al een stuk kleurrijker is. De volgende stap is ontharden, om dan in het najaar te starten met de parkaanleg.” In totaal zal het park voor bijna 6 miljoen euro aangepakt worden.