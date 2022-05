Meer dan 4.000 lopers aan de start van Dwars door Brugge, ook burgemeester De fauw trekt loopplunje aan: “Ik ben trots op mijn tijd van 1 uur 38 minuten”

Roeselare/Brugge Automobi­list speelt rijbewijs kwijt na botsing met geparkeer­de wagens in Roeselare

Een 31-jarige automobilist uit Brugge is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld na een verkeersongeval in Roeselare. Hij had teveel alcohol gedronken.

