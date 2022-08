Meer dan 4.000 cursisten schrijven zich in aan SNT in Brugge, een record: “Maar geschikte locaties vinden voor kunst- en volwassenenonderwijs is moeilijk”

BruggeIn de aanloop van het nieuwe schooljaar vond zopas de opendeurdag van SNT in Brugge plaats. Honderden bezoekers kwamen langs om zich in te schrijven en te proeven van wat de Stedelijke Nijverheids - en Taalleergangen te bieden heeft. Het aantal inschrijvingen liep verder op van 3.785 naar 4.100, een absoluut record in vergelijking met voorgaande jaren.

Directeur Anthony Strubbe kan zich uiteraard een tevreden man noemen: “De inspanningen die we het voorbije jaar geleverd hebben op het vlak van promotie, leggen ons duidelijk geen windeieren”, zegt hij. “We hebben tijdens de coronacrisis veel geluisterd naar onze cursisten en tal van nieuwe initiatieven gelanceerd. Ook ons cursusaanbod werd grondig vernieuwd en uitgebreid met modules in afstandsonderwijs. Het is duidelijk dat de vele vernieuwingen ervoor zorgen dat mensen massaal de weg vinden naar SNT. Dat we 1.000 inschrijvingen méér tellen dan toen ik vorig jaar gestart ben als directeur, had ik nooit durven dromen.”

Volledig scherm Het SNT Brugge zag nog nooit zoveel cursisten zich inschrijven © Benny Proot

Volgens schepen van Onderwijs Jasper Pillen (Open Vld) is de nieuwe wind die door SNT waait mee verantwoordelijk voor het succes: “SNT is al jaren een succesverhaal voor onze stad. Dankzij nieuwe initiatieven van de directie wordt hier ook in het nieuwe schooljaar een vervolg aan gebreid. Ik wil de directeur en zijn hele team daarvoor bedanken. Als stad blijven we investeren in SNT, bijvoorbeeld om zo optimaal mogelijke infrastructuur aan te bieden voor cursisten en lesgevers.”

En net dat is een groot probleem in Brugge. SNT huurt nu het parochiaal centrum in Steenbrugge, als extra locatie voor haar cursisten. Maar dat zou wel eens onvoldoende kunnen zijn. “Het is een probleem voor het hele kunst- en volwassenenonderwijs in Brugge”, erkent Pillen. “We zijn daarmee bezig, maar de locaties om onderwijs in te geven liggen niet voor het rapen. Bovendien proberen we te zoeken in de nabijheid van de Arsenaal- en Katelijnestraat. Ik hoop daar binnenkort met nieuws over te komen.”

Wie interesse heeft in een opleiding mode, fotografie, andere talen, koken & bakken of informatica kan voor meer informatie en inschrijving terecht op www.snt.be of 050/44.11.40.

Volledig scherm SNT zal een deel van het parochiaal centrum Steenbrugge huren © Benny Proot

