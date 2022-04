Meer dan 1,2 miljoen euro voor restauratie van Walburgakerk in Brugge

De Walburgakerk is zonder twijfel de mooiste barokke kerk van Brugge. Er was ooit sprake van om ze van de erediensten te onttrekken, maar daar werd een stokje voor gestoken. “En maar goed ook”, oordeelt raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA), die samen met schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V) het dossier mee verdedigde in Brussel. De Sint-Walburgakerk krijgt een algemene restauratie. Er zijn vooral werken aan de buitenkant van de kerk nodig, maar ook binnenin de kerk worden enkele interieurelementen gerestaureerd en er wordt geschilderd. Het is al meer dan 50 jaar geleden dat de kerk een opknapbeurt kreeg.

De opdracht om de Sint-Walburgakerk te bouwen werd gegeven in 1619. Het was een Brugse lekenbroeder, Pieter Huyssens, die de opdracht kreeg om een prestigieuze kerk te maken die de waarden van de jezuïetenorde vertolkte. De Sint-Walburgakerk is de rijkste en meest zuiver barokke realisatie in Brugge. Het monument heeft een dynamische voorgevel. In de kerk vind je veel architecturale details en rijkversierd kerkmeubilair. De toren, getekend naar model van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, is nooit afgemaakt wegens geldgebrek. De kerk werd in 1939 beschermd als monument.