Meer administratieve aanhoudingen van illegalen aan de kust in 2021, maar minder opsluitingen

“In 2021 waren er 1.017 opsluitingen, een daling met 162 ten opzichte van 2020”, analyseert Vermeersch. “Dat is wel opmerkelijk. Opsluiting van illegalen is niet de regel maar de uitzondering. “In 2020 ging men in 4,8 procent van de gevallen over tot een opsluiting en in 2021 was dat nog slechts 3,9 procent”, aldus Vermeersch, die hierover staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi ondervroeg.