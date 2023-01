Medewerkers van woonzorgcentrum De Vliedberg krijgen frietjes, omdat ze zich massaal lieten vaccineren tegen de griep

BRUGGE Brugse band Barno Koevoet & de Duijm­schpij­kers is finalist van De Nieuwe Lichting 2023: “We willen niet vervallen in voorspelba­re punk”

“Dit is geweldig mooie promo voor Barno Koevoet & de Duijmschpijkers. We proberen er alles uit te halen, maar er vooral ook van te genieten.” De vijfkoppige Brugse punkrockband behoort mogelijk tot De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. We zagen hen woensdagavond al een stomende set spelen in het Entrepot... en vroegen ons af waar ze hun grappige bandnaam vandaan haalden.

13:06