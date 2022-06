Medestudenten voorkomen mogelijke verkrachting van jonge vrouw aan studentenkot in Brugge: “We hoorden haar schreeuwen om hulp”

De feiten gebeurden aan de fietsenstalling van het gebouw van Kotville in de Joseph Wautersstraat waar de jonge vrouw op kot zit. Het meisje was met de fiets en was net toegekomen in de ondergrondse fietsenstalling van de studentenvoorziening. Ze had haar fiets nog maar net weggezet, toen ze werd aangevallen door een man die haar achterna was gelopen. De verdachte was vlak voordien gestopt aan het gebouw en zag de vrouw wellicht binnengaan. Of hij haar mogelijk al langer volgde, zal moeten blijken uit zijn verklaringen.