Matthieu Bonne (29) na monsterprestatie op weg naar huis (en even in een rolstoel): “Weer aan land komen voelde héél raar”

Neem zelf een kijkje in leegstaan­de brouwerij die Rode Duivel Charles De Ketelaere kocht in Brugge: “Plannen zijn positief, want gebouw stond bijna eeuw leeg”

Wie nieuwsgierig is naar wat voetballer Charles De Ketelaere heeft gekocht in de Oude Zak in Brugge, zal z'n ogen kunnen uitkijken tijdens Open Monumentendag. De historische en leegstaande brouwerij Ten Ezele is dan immers één van de blikvangers in Brugge. Inmiddels kreeg de Rode Duivel goedkeuring om met de verbouwingen te starten.