Maritieme vierdaagse en een openluchtfestival: wat te doen dit weekend in Brugge en aan de kust

ASSISEN. Tom “Spier” Debaillie (59) krijgt levenslang voor oudermoord op z’n vader Frans (90): “Hij heeft meer dan kansen genoeg gehad”

In het Brugse assisenhof is vrijdag het doek gevallen over het proces rond de “Kortrijkse kasteelmoord”. Tom “Spier” Debaillie (59) werd donderdagavond schuldig verklaard aan oudermoord. Volgens het hof en de jury bracht hij z’n vader Frans (90), een gepensioneerd arts, om het leven met “onvoorstelbare, zinloze en onmenselijke gewelddaden”. Het OM vorderde levenslang voor de Kortrijkzaan. Het hof en de jury sloten zich daarbij aan. Herlees de pleidooien en het arrest over de strafmaat hieronder.