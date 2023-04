Marie-Jeanne (83) verrast eerlijke vinder: “Ik durfde aan niemand vertellen dat ik mijn diamanten ring van 5.000 euro kwijt was”

Provincie lanceert promoactie 'Maand van de Markt 2023' op wekelijkse markt in Torhout: “Het zorgt voor een bruisende kern”

De Provincie West-Vlaanderen roept de maand april voor de tweede keer uit tot ‘Maand van de Markt’. Een maand waarin West-Vlaamse lokale markten in de kijker worden gezet. Aan de actie is een wedstrijd gekoppeld waarmee je verschillende prijzenpakketten kan winnen. Dat werd bekendgemaakt op de wekelijkse markt in Torhout.